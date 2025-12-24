A fine anno solare, dopo 11 partite giocate, l’Olimpia Teodora è al primo posto, imbattuta, nel girone B della serie B1. Nella serie B italiana (8 gironi di B maschile, 4 di B1 e 10 di B2 femminile) solo altre 6 squadre, delle 308 iscritte, hanno realizzato questa performance. La verosimile ipotesi di un primo posto finale richiede un approfondimento della nuova formula. Lo scorso anno la prima classificata di un girone di B1 avrebbe affrontato i playoff promozione, venendo esentata dai quarti di finale, ma dovendo superare due turni ad eliminazione diretta per ottenere la promozione in A2. Quest’anno (o meglio: il prossimo) interverrà un nuovo soggetto: il campionato di A3, categoria già esistente da diversi anni nel settore maschile, che sarà introdotta dal 202627 anche in campo femminile. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Teodora, quante incognite

Leggi anche: “Ciao Maurino… Quante risate, quante scene insieme, quanta vita condivisa sul set e fuori”: Jerry Calà ricorda Mauro Di Francesco. E Abatantuono commenta così

Leggi anche: Teodora, partenza sprint

Qui sotto trovi una selezione di articoli, post e contenuti legati allo stesso argomento.

Teodora, quante incognite.

Teodora, quante incognite - A fine anno solare, dopo 11 partite giocate, l’Olimpia Teodora è al primo posto, imbattuta, nel girone B della serie B1. msn.com