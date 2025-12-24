Tentano di arrestare un sospetto ma l' auto esplode | tre morti a Mosca due sono poliziotti

Due agenti della polizia stradale sono rimasti uccisi la scorsa notte in un'esplosione a Mosca. Secondo quanto riferito in una nota dal Comitato investigativo russo, i due agenti sono morti nell'esplosione di un ordigno azionato mentre tentavano di arrestare una persona sospetta all'interno di un. 🔗 Leggi su Today.it

