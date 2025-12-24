Tennis dove giocheranno gli italiani nei primi tornei ATP del 2026

È tempo di tornare in campo. I giocatori hanno ormai completato, in un modo o nell'altro, la preparazione durante la off-season e sono pronti a concentrare tutte le energie sugli impegni del massimo circuito internazionale del tennis nel 2026. Il primo grande appuntamento dell'anno saranno gli Australian Open, in programma dal 18 gennaio al 1° febbraio. Prima dello Slam di Melbourne, però, il calendario prevede una fitta serie di tornei ed esibizioni utili anche per affinare la condizione agonistica. Dopo tre intense settimane di lavoro a Dubai, Jannik Sinner guarda già ai primi appuntamenti stagionali.

L’Italia del tennis è ancora in finale di Coppa Davis - Per la terza volta di fila: ha battuto il Belgio in semifinale grazie alle vittorie di Matteo Berrettini e Flavio Cobolli ... ilpost.it

Italia-Belgio in Coppa Davis, quando giocano Berrettini e Cobolli: orario, programma e dove vedere in tv - Belgio è la semifinale della Coppa Davis 2025. fanpage.it

E ce ne andiamo AI QUARTI Altre due vittorie per 3-0 lanciano i nostri ragazzi e le nostre ragazze verso la prossima fase dei Mondiali a squadre di Beach Tennis! I Pro hanno sconfitto la Tailandia e si giocheranno un posto in semifinale contro Aruba, x.com

CAMPIONI DI MACROAREA I ragazzi della Fascia A completano un percorso fantastico vincendo la Macroarea Brescia-Bergamo-Mantova del Campionato Regionale Indoor e a gennaio giocheranno la Semifinale Regionale Un super cammino anche - facebook.com facebook

