Temporali e fiumi ingrossati allerta per Natale in Lazio ed Emilia Romagna | i rischi e le zone da evitare

Feste, per alcuni, all’insegna della pioggia. Lazio ed Emilia Romagna sono le regioni più colpite, con allerta meteo e possibili criticità idrauliche. La protezione civile del Lazio ha emesso un’allerta gialla per il maltempo a partire dal pomeriggio di oggi, 24 dicembre, e per le successive 12 ore. Sono previste piogge diffuse, anche temporali, soprattutto sui settori tirrenici, accompagnate da forti raffiche di vento. Situazione più critica in Emilia Romagna, già flagellata da ore da piogge battenti che hanno aggravato le condizioni idrologiche. Per la giornata di oggi è in vigore l’allerta arancione su gran parte del territorio regionale. 🔗 Leggi su Open.online

