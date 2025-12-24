A rchiviati brindisi e festività, gennaio riporta al centro una certezza del calendario fashion: i saldi invernali. Nel 2026 le riduzioni di prezzo scatteranno nei primi giorni dell’anno e coinvolgeranno negozi di moda, catene e shopping online. Shopping a Fidenza Village X Un’occasione per acquistare a prezzo ridotto capi invernali e evergreen del guardaroba, con sconti che, come di consueto, aumenteranno progressivamente con il passare delle settimane. Ecco tutto quello che c’è da sapere e cosa acquistare. Quando iniziano (e finiscono) i saldi invernali 2026. I saldi invernali 2026 prenderanno il via sabato 3 gennaio in molte delle principali Regioni italiane, tra cui Lombardia, Veneto, Emilia-Romagna, Toscana, Lazio e Campania. 🔗 Leggi su Iodonna.it

© Iodonna.it - Tempo di ribassi: guida ai saldi invernali 2026. Quando iniziano e cosa comprare

Leggi anche: Saldi invernali Roma 2026: quando iniziano e cosa sapere

Quando iniziano e quanto durano i saldi invernali 2026 - Le date per quello che riguarda Genova e la Liguria, ma anche quelle (diverse) di Piemonte, Lombardia e Toscana, mete dello shopping di genovesi e liguri ... genovatoday.it