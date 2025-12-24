Tempi molto stretti | Ma ora aiuteremo a recuperare lacune

Milano-Bicocca si distingue a livello nazionale per il miglioramento delle percentuali di studenti promossi. In particolare, i risultati in Fisica sono aumentati dal 17 al 19,8%, mentre in Chimica si è registrato un incremento dal 30 al 38,9%. Questi dati evidenziano un progresso significativo, contribuendo a colmare le lacune e offrendo nuove opportunità di successo accademico.

A livello nazionale, Milano-Bicocca è l’università che ha registrato le percentuali più alte di promossi tra i due appelli: con un miglioramento in Fisica (gli ammessi sono passati dal 17 al 19,8%) e soprattutto in Chimica (dal 30 al 38,9%). È andata peggio la prova di Biologia (dal 36 al 20,4%). "Siamo abbastanza contenti, in termini relativi, del risultato dell’ateneo, sebbene siamo consapevoli che sia solo uno degli elementi da considerare, e vada letto all’interno di un contesto in cui le criticità, a livello nazionale, ci sono del tutto chiare", commenta Giuseppe Carrà, direttore del Dipartimento di Medicina e Chirurgia dell’Università di Milano-Bicocca. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

