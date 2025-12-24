Telecom Argentina Gabriel Blasi non è più il Direttore finanziario

Gabriel Blasi non è più il Direttore finanziario di Telecom Argentina. Come riportato dai media sudamericani, la società ha ufficializzato la cessazione dell’incarico. Dando così l’avvio a una profonda riorganizzazione interna per adeguare la società alle nuove sfide del settore delle telecomunicazioni. Come riportato sul suo profilo LinkedIn, Blasi ha ricevuto a inizio dicembre il premio come miglior Cfo dell’anno 2025. 🔗 Leggi su Lettera43.it

