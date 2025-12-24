A Natale, Taylor Swift ha deciso di sostenere la lotta alle malattie cardiovascolari, donando un milione di dollari all’American Heart Association. La cantante ha voluto così onorare suo padre Scott, recentemente sottoposto a un’operazione al cuore. Questa iniziativa dimostra l’impegno di Swift nel sensibilizzare e contribuire a cause benefiche legate alla salute, evidenziando un gesto di generosità e solidarietà in un periodo di festa.

Taylor Swift ha versato un milione di dollari all’American Heart Association, l’organizzazione che si batte contro le patologie cardiovascolari, in onore di suo padre Scott. La decisione nasce da un’esperienza che ha segnato profondamente la famiglia Swift. Lo scorso luglio, Scott Swift, 73 anni, si era recato dal medico per un controllo di routine. Nonostante gli esami del cuore fossero sempre risultati perfetti negli anni precedenti, questa volta un test specifico ha rivelato qualcosa di preoccupante: cinque arterie erano bloccate. La diagnosi ha portato rapidamente a un intervento di bypass quintuplo, un’operazione complessa che serve a creare nuove vie per far circolare il sangue quando le arterie principali sono ostruite. 🔗 Leggi su Cultweb.it

© Cultweb.it - Taylor Swift regina di generosità a Natale: dona un milione di dollari dopo l’operazione al cuore al papà

