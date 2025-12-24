Taylor Swift onora il padre e aiuta le famiglie bisognose con due donazioni milionarie | il gesto dopo i bonus allo staff
Taylor Swift dona 2 milioni di dollari ad American Heart Association e ing America: un gesto per il padre e contro la povertà. 🔗 Leggi su Fanpage.it
Taylor Swift regina di generosità a Natale: dona un milione di dollari dopo l’operazione al cuore al papà - L'articolo Taylor Swift regina di generosità a Natale: dona un milione di dollari dopo l’operazione al cuore al papà proviene da CultWeb. msn.com
