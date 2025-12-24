Il sondaggio di Confesercenti sui consumi alimentari condotto con IPSOS, su un campione di circa mille consumatori, ci fa sapere che, in pratica, l’inflazione si è “mangiata” un quinto del panettone. Si spende di più, ma il carrello pesa meno. Pesano le spese obbligate più rigide e l’incertezza, che spinge a tenere un margine per gennaio. Il risultato è un Natale fedele a qualità e tradizione, ma con acquisti più razionali, tra confronto prezzi, offerte e quantità più misurate L'articolo proviene da Firenze Post. 🔗 Leggi su Firenzepost.it

© Firenzepost.it - Tavola di Natale 2025: spesa stabile, ma l’inflazione ha mangiato un quinto del panettone

Leggi anche: Inflazione stabile a settembre, ma il carrelo della spesa è sempre più pesante per le famiglie

Leggi anche: Rivoluzione in tavola a Natale, arriva il panettone salsiccia e formaggio

La notizia è affiancata da contenuti informativi e social collegati all’argomento.

Un Natale 2025 tra tradizione e risparmio: spesa in calo per la tavola, a 3,3 miliardi di euro; Natale 2025: gli italiani spenderanno 2,7 miliardi per pranzo e cenone, 64 euro a persona; Natale 2025 nel Frusinate: meno spesa per regali e cenoni, boom di viaggi; Gli italiani a Natale spenderanno quasi 600 euro per pranzi e regali. Crescono feste e viaggi.

Cenone e pranzo di Natale: a tavola non si risparmia, 3 miliardi e mezzo la spesa stimata, in crescita rispetto all'anno scorso - Gli italiani spenderanno 500 milioni in più per imbandire la tavola del Natale, lo rileva un'indagine di Confcooperative. rtl.it