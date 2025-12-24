Tavola di Natale 2025 | spesa stabile ma l’inflazione ha mangiato un quinto del panettone
Il sondaggio di Confesercenti sui consumi alimentari condotto con IPSOS, su un campione di circa mille consumatori, ci fa sapere che, in pratica, l’inflazione si è “mangiata” un quinto del panettone. Si spende di più, ma il carrello pesa meno. Pesano le spese obbligate più rigide e l’incertezza, che spinge a tenere un margine per gennaio. Il risultato è un Natale fedele a qualità e tradizione, ma con acquisti più razionali, tra confronto prezzi, offerte e quantità più misurate L'articolo proviene da Firenze Post. 🔗 Leggi su Firenzepost.it
