Tasse 2026 | tutte le novità della Manovra cosa aumenta e cosa cambia

La legge di Bilancio 2026 è ormai entrata nella fase finale dell’iter parlamentare e porta con sé una serie di cambiamenti fiscali che incideranno in modo concreto su famiglie, lavoratori, imprese e investitori. Dal taglio dell’Irpef alle nuove imposte sui pacchi extra-Ue, passando per affitti brevi, Tobin tax e Irap per le banche, la Manovra ridisegna il quadro delle tasse a partire dal prossimo anno. Il testo, approvato dal Senato e atteso al via libera definitivo della Camera entro fine dicembre, contiene interventi differenziati: alcune imposte vengono alleggerite, altre aumentate o introdotte per la prima volta. 🔗 Leggi su Urbanpost.it

