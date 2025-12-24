Ottime notizie ma non per tutti: chi ha la residenza in un certo Comune, a partire dal 2026, non dovrà più pagare la TARI, la tassa sui rifiuti. Il 2026 sarà migliore del 2025? Questo è il quesito che tutti ci poniamo mano a mano che ci avviciniamo al finire dell’anno. E, sotto sotto, tutti confidiamo in un po’ più di fortuna e di soldi. I pensionati sperano in assegni Inps più generosi, i contribuenti in stipendi più alti e tasse più basse. Cityrumors.it Sul fronte delle pensioni, il 2026 comincerà con una rivalutazione degli assegni dell’1,4%: non altissima ma quasi il doppio rispetto allo 0,8% del 2025. 🔗 Leggi su Cityrumors.it

© Cityrumors.it - TARI: se vivi in questo Comune dal 2026 non dovrai più pagarla

Leggi anche: IMU, bollo auto e multe auto, se rientrano in questo periodo puoi anche stracciarli: non dovrai più pagarli

Leggi anche: Carta d’identità, se hai più di 70 anni non dovrai mai più rinnovarla: ecco cosa cambia

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da più fonti e piattaforme.

Tari: dal 1 gennaio 2026 la gestione passerà al Comune - Dal 1° gennaio 2026 la Tari verrà gestita direttamente dal Comune e non più da Alia Plures, che invece continuerà ad assicurare i servizi di ... piananotizie.it