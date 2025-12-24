Tanta neve per Natale ma miglioramento in vista dal 26 dicembre | dove cadranno i fiocchi
Bianco Natale sarà: il maltempo che sta interessando in queste ore diverse zone d’Italia porterà tanta neve o ltre i 600-700 metri al Nord e sull’Appennino Tosco-Emiliano, oltre i 1000-1200 metri sul resto della dorsale. Secondo quanto riporta Lorenzo Tedici, meteorologo responsabile media de iLMeteo.it, sarà un Natale freddo rispetto a quelli precedenti, con le regioni di Nord-Ovest e quelle della fascia tirrenica raggiunte dalle maggiori precipitazioni. Il 25 dicembre nel corso del pomeriggio si apriranno gli ombrelli anche al Centro-Nord, con neve sulle Alpi di Nord-Ovest e sull’Appennino settentrionale e solo qualche fenomeno isolato all’estremo Sud. 🔗 Leggi su Open.online
