Tamponamento a catena disastroso code lunghe fino a 11 chilometri | Italia bloccata

È stato riaperto intorno alle 9.30 il tratto dell’Autostrada A1 Milano-Napoli compreso tra Orte e il bivio con la Diramazione Roma Nord, in direzione Roma, dopo la chiusura disposta a seguito di un incidente avvenuto all’altezza del chilometro 525. Secondo quanto comunicato da Autostrade per l’Italia, nella prima fase successiva alla riapertura il traffico ha transitato su una sola corsia, quella di sorpasso, con code fino a 11 chilometri verso la Capitale. Il sinistro ha coinvolto cinque veicoli e ha reso necessaria la temporanea chiusura del tratto per consentire le operazioni di soccorso e la messa in sicurezza della carreggiata. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

