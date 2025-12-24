Tajani | Oggi il primo volo ‘Italy for Sudan’ con 25 tonnellate di aiuti
“Dopo ‘Food for Gaza’, l’Italia continua ad essere in prima linea nella solidarietà umanitaria con l’iniziativa ‘Italy for Sudan’. Dall’aeroporto di Roma Fiumicino parte oggi per Port Sudan il primo volo di emergenza della Cooperazione italiana, con il sostegno logistico della base ONU di Brindisi. A bordo, 25 tonnellate di aiuti alimentari destinate a 2.500 studenti che versano in condizioni di estrema indigenza, ma che continuano a guardare al futuro con dignità e coraggio. Un gesto concreto, perché la solidarietà non conosce confini “. Lo annuncia sui social il ministro degli Esteri Antonio Tajani. 🔗 Leggi su Lapresse.it
