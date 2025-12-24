Taiwan terremoto di magnitudo 6,1 scuote Taitung | oggetti cadono dagli scaffali

24 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

(LaPresse) Un video di sorveglianza mostra il momento in cui un terremoto ha colpito la contea settentrionale di Taitung, nel sud di Taiwan. Il sisma, di magnitudo 6,1, ha fatto cadere a terra gli articoli sugli scaffali, facendo tremare gli edifici in tutta la zona. Le autorità hanno confermato che non ci sono stati danni gravi né vittime. I servizi di emergenza stanno ancora valutando la situazione. Taiwan si trova lungo la “ Cintura di fuoco ” del Pacifico ed è frequentemente soggetta a terremoti, rendendo costante l’attività di monitoraggio sismico nell’isola. Questo articolo proviene da LaPresse. 🔗 Leggi su Lapresse.it

taiwan terremoto di magnitudo 61 scuote taitung oggetti cadono dagli scaffali

© Lapresse.it - Taiwan, terremoto di magnitudo 6,1 scuote Taitung: oggetti cadono dagli scaffali

Leggi anche: Terremoto di magnitudo 6.1 nel sud-est di Taiwan: epicentro nella contea di Taitung

Leggi anche: Terremoto di Magnitudo 3.0 scuote l’Avellinese: epicentro a Montefredane

La notizia è accompagnata da articoli, post social e contenuti correlati disponibili più avanti.

taiwan terremoto magnitudo 61Terremoto di magnitudo 6.1 a Taiwan - est dell'isola, ma è stato percepito anche più a nord, nella capitale Taipei, dove alcuni edifici hanno tremato ... cdt.ch

taiwan terremoto magnitudo 61Forte terremoto a Taiwan, scossa di magnitudo 6.1 nel sud-est - Lo ha annunciato l’agenzia meteorologica dell’Isola, senza che al momento siano stati segnalati danni. msn.com

taiwan terremoto magnitudo 61Terremoto di magnitudo 6.1 nel sud-est di Taiwan: epicentro nella contea di Taitung - Secondo l’amministrazione meteorologica centrale di Taiwan, la scossa ha avuto una profondità ... msn.com

Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.