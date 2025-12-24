Taiwan terremoto di magnitudo 6,1 scuote Taitung | oggetti cadono dagli scaffali
(LaPresse) Un video di sorveglianza mostra il momento in cui un terremoto ha colpito la contea settentrionale di Taitung, nel sud di Taiwan. Il sisma, di magnitudo 6,1, ha fatto cadere a terra gli articoli sugli scaffali, facendo tremare gli edifici in tutta la zona. Le autorità hanno confermato che non ci sono stati danni gravi né vittime. I servizi di emergenza stanno ancora valutando la situazione. Taiwan si trova lungo la “ Cintura di fuoco ” del Pacifico ed è frequentemente soggetta a terremoti, rendendo costante l’attività di monitoraggio sismico nell’isola. Questo articolo proviene da LaPresse. 🔗 Leggi su Lapresse.it
