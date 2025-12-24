(LaPresse) Un video di sorveglianza mostra il momento in cui un terremoto ha colpito la contea settentrionale di Taitung, nel sud di Taiwan. Il sisma, di magnitudo 6,1, ha fatto cadere a terra gli articoli sugli scaffali, facendo tremare gli edifici in tutta la zona. Le autorità hanno confermato che non ci sono stati danni gravi né vittime. I servizi di emergenza stanno ancora valutando la situazione. Taiwan si trova lungo la “ Cintura di fuoco ” del Pacifico ed è frequentemente soggetta a terremoti, rendendo costante l’attività di monitoraggio sismico nell’isola. Questo articolo proviene da LaPresse. 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Taiwan, terremoto di magnitudo 6,1 scuote Taitung: oggetti cadono dagli scaffali

Terremoto di magnitudo 6.1 a Taiwan - est dell'isola, ma è stato percepito anche più a nord, nella capitale Taipei, dove alcuni edifici hanno tremato ... cdt.ch