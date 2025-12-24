Roma, 24 dicembre 2025 – C'è un malessere che la Russia tenta di nascondere insieme alle crescenti difficoltà economiche dovute alle sanzioni, all'attenuazione degli scambi commerciali con l'Occidente e alla continua conversione di imprese industriali civili in aziende di produzione bellica. La crisi demografica con il calo in picchiata delle nascite e la strage di giovani nella guerra in Ucraina sono un problema che Vladimir Putin fa finta di non vedere. Ma c'è. La crisi demografica russa è oggi una delle più acute al mondo: un tasso di fertilità drasticamente sotto la soglia di sostituzione, un prolungato declino delle nascite e l’aumento delle morti stanno minando ulteriormente la fragilità sociale ed economica. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

Taglio di internet dopo le 22 e un ministero della sessualità: le proposte assurde contro la crisi demografica in Russia

