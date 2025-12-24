Svuotafusti 2025 - camino e birre a metà prezzo
Nella Tap Room del Birrificio Oltrarno, il 29 dicembre dalle ore 19:00 tutte le birre artigianali a metà prezzo per l'ormai tradizionale "Svuotafusti" di fine anno.Camino acceso e chiacchiere con gli amici, fino a mezzanotte!Via delle Campora n.32 Firenze. 🔗 Leggi su Firenzetoday.it
