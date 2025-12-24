Svolta dopo 42 anni nel cold case di Mirella Gregori | C’è una forte somiglianza tra un pregiudicato arrestato e l’identikit fornito dalla madre
Dopo 42 anni emerge un nuovo elemento sulla vicenda di Mirella Gregori, la 15enne di via Nomentana scomparsa da Roma il 7 maggio del 1983. L’uomo del bar. Quel sabato pomeriggio in cui scomparve, Mirella si chiuse per sempre la porta di casa alle sue spalle davanti a sua madre, Maria Vittoria Arzenton. Le disse che sarebbe rientrata dopo dieci minuti ma lei non la rivide mai più. I Gregori vivevano all’inizio di via Nomentana e un amico cercò la ragazza al citofono intorno alle 15, le diede appuntamento alla statua del bersagliere di Porta Pia. Era un tale Alessandro, disse Mirella a sua madre prima di andare via a cadere in quella che, molto probabilmente, fu una trappola. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it
Leggi anche: Mirella Gregori, la mamma fornì l’identikit di un uomo: “Somigliava a un pregiudicato”
Leggi anche: Madre e figlia uccise 27 anni fa a Rosolina, svolta nel cold case grazie al Dna: presunto killer a processo
Emanuela Orlandi, la svolta dopo 42 anni: c'è una nuova indagata per la scomparsa della ragazza. Chi è di cosa è accusata; Caso Emanuela Orlandi, svolta dopo 42 anni: indagata un’ex allieva della scuola di musica; Caso Emanuela Orlandi. Svolta dopo 42 anni. Ora è indagata un’amica; Caso Emanuela Orlandi, la svolta dopo 42 anni: c'è una donna indagata.
Svolta dopo 42 anni nel cold case di Mirella Gregori: “C’è una forte somiglianza tra un pregiudicato arrestato e l’identikit fornito dalla madre” - L'uomo arrestato per sfruttamento della prostituzione minorile somiglia fortemente all'identikit fornito dalla madre di Mirella ... ilfattoquotidiano.it
Caso Orlandi, donna indagata dopo 42 anni: abbiamo la svolta storica che aspettavamo | Verifiche inquetanti - A 42 anni dalla scomparsa di Emanuela Orlandi, emerge un colpo di scena: una donna è indagata per false informazioni. romait.it
Emanuela Orlandi, la svolta dopo 42 anni: c'è una nuova indagata per la scomparsa della ragazza. Chi è di cosa è accusata - La procura di Roma ha iscritto una donna nel registro degli indagati nella nuova inchiesta sulla scomparsa di Emanuela Orlandi. tg.la7.it
Tentato omicidio di Pattada, la svolta: ecco chi è stato L’uomo si è costituito ai carabinieri dopo 24 ore di ricerche - facebook.com facebook
Dopo la #COP30 che si è svolta in Brasile, domani dalle 10.30 sarò in diretta a @classcnbc per parlare di #sostenibilità, di #economia, di un #futuro più a misura d'uomo. Sarà possibile seguire la diretta sul canale 507 di @SkyItalia e in streaming sul sito di @ x.com
La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.