Svolta dopo 42 anni nel cold case di Mirella Gregori | C’è una forte somiglianza tra un pregiudicato arrestato e l’identikit fornito dalla madre

Dopo 42 anni emerge un nuovo elemento sulla vicenda di Mirella Gregori, la 15enne di via Nomentana scomparsa da Roma il 7 maggio del 1983. L’uomo del bar. Quel sabato pomeriggio in cui scomparve, Mirella si chiuse per sempre la porta di casa alle sue spalle davanti a sua madre, Maria Vittoria Arzenton. Le disse che sarebbe rientrata dopo dieci minuti ma lei non la rivide mai più. I Gregori vivevano all’inizio di via Nomentana e un amico cercò la ragazza al citofono intorno alle 15, le diede appuntamento alla statua del bersagliere di Porta Pia. Era un tale Alessandro, disse Mirella a sua madre prima di andare via a cadere in quella che, molto probabilmente, fu una trappola. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

