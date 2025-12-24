Svitati on the Road Furlé | a Natale il rombo dei motori accende la solidarietà

Un Natale all'insegna dei rombi di motori, sorrisi e tanta solidarietà. Il 19 dicembre, il gruppo motociclistico ‘Svitati on the Road Furlé’ ha dato vita a una speciale iniziativa benefica a favore delle case famiglia della Domus Coop di Forlì, realtà che da anni accoglie e sostiene mamme. 🔗 Leggi su Forlitoday.it

Babbi Natale on the road Oggi le nostre comunità hanno ricevuto una visita davvero speciale: i Babbi Natale degli Svitati on the road Furlè! A bordo delle loro rombanti motociclette e di una fantastica apecar carica di regali, sono arrivati per portare gioi - facebook.com facebook