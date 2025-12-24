Supplenze sostegno ogni anno 100.000 in organico di fatto sono un abuso strutturale Pillole di Question Time
Nel question time del 19 dicembre 2025 su OrizzonteScuola TV, condotto da Andrea Carlino e con ospite l’avvocato Walter Miceli (Anief), è stata analizzata una questione centrale nel diritto del lavoro scolastico. Un focus particolare è stato dedicato ai criteri che determinano l’illegittimità del ricorso ai contratti a termine nel sistema dell’istruzione. L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it
