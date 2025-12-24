Ancona, 24, dicembre 2025 – Ultime ore di corsa agli acquisti, con i negozianti di botteghe sotto casa, di supermercati e iper, che confidano di richieste frenetiche della clientela in vista della preparazione dei lauti pranzi e cene della vigilia e del Natale. Oggi naturalmente, vigilia di Natale, i supermercati sono tutti regolarmente aperti, alcuni chiudono con un’ora di anticipo rispetto al solito ma in generale, c’è per tutti la possibilità di rifornirsi fino all’ultimo. Tutti chiusi a Natale. Poi, per chi sta dietro ai banconi della piccola e grande distribuzione del settore alimentare, arriva il sospirato giorno di riposo visto che il giorno di Natale praticamente tutti rispettano la chiusura per la festività. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Supermercati aperti nelle Marche il 26 dicembre Santo Stefano, tutto chiuso a Natale

