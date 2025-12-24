Supermercati aperti il 25 e 26 dicembre | info e orari dove fare la spesa a Natale e S Stefano

Ogni anno la scena si ripete puntuale: tra cene, pranzi, parenti e amici, ci si accorge all’ultimo momento che manca proprio quell’ingrediente fondamentale per il tour de force delle feste di Natale. Ed è allora che scatta la domanda più temuta, soprattutto il 25 e il 26 dicembre: quale supermercato sarà aperto e fino a che ora? La risposta, come spesso accade, non è unica e richiede un po’ di attenzione per evitare viaggi a vuoto. La prima regola da ricordare è sempre la stessa: verificare in anticipo se il punto vendita dove si intende andare è aperto o meno, controllando il sito ufficiale della catena o telefonando direttamente. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

