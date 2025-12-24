supermercati aperti a natale e santo stefano ecco chi chiude e chi resta operativo in toscana

Firenze, 23 dicembre 2025 – Si riaccende lo scontro sulle aperture festive nel commercio. Filcams Cgil e UilTucs Toscana hanno proclamato sciopero per il 25 e 26 dicembre e per il 1° gennaio, contestando la scelta di alcune catene e centri commerciali di restare aperti anche durante le festività natalizie. “La festa non si vende”, dichiarano i sindacati, denunciando una “deriva del sempre aperto” che, a loro avviso, svuota di significato le ricorrenze civili e religiose e penalizza la qualità della vita dei lavoratori. Nel mirino, in particolare, l’apertura annunciata dal centro commerciale I Gigli per Santo Stefano, dopo che la struttura aveva già scelto la linea delle aperture straordinarie anche a Ferragosto. 🔗 Leggi su Lanazione.it

