Supermercati aperti a Natale e Santo Stefano ecco chi chiude e chi resta operativo in Toscana
Firenze, 23 dicembre 2025 – Si riaccende lo scontro sulle aperture festive nel commercio. Filcams Cgil e UilTucs Toscana hanno proclamato sciopero per il 25 e 26 dicembre e per il 1° gennaio, contestando la scelta di alcune catene e centri commerciali di restare aperti anche durante le festività natalizie. “La festa non si vende”, dichiarano i sindacati, denunciando una “deriva del sempre aperto” che, a loro avviso, svuota di significato le ricorrenze civili e religiose e penalizza la qualità della vita dei lavoratori. Nel mirino, in particolare, l’apertura annunciata dal centro commerciale I Gigli per Santo Stefano, dopo che la struttura aveva già scelto la linea delle aperture straordinarie anche a Ferragosto. 🔗 Leggi su Lanazione.it
Leggi anche: Natale e Santo Stefano 2025, ecco quali supermercati saranno aperti: tutti gli orari
Leggi anche: I supermercati aperti (o chiusi) a Natale e a Santo Stefano in Lombardia
Ci sono supermercati aperti a Natale e Santo Stefano 2025?; Supermercati aperti a Natale e Santo Stefano: il calendario dei festivi, l'elenco e gli orari del 24, 25 e 26 dicembre; Supermercati aperti a Natale e Santo Stefano, cosa sapere: guida agli orari; I supermercati aperti (o chiusi) a Natale e a Santo Stefano in Lombardia.
Supermercati aperti alla Vigilia, Natale e Santo Stefano: orari e giorni per fare la spesa anche durante le festività - Scopriamo quali supermercati sono aperti il 24, 25 e 26 dicembre e gli orari aggiornati per fare la spesa durante le feste di Natale e Santo Stefano. alfemminile.com
Supermercati aperti a Natale e Santo Stefano, ecco chi chiude e chi resta operativo in Toscana - Esselunga, Unicoop Firenze e Lidl tra le catene che resteranno chiuse sia il 25 che il 26 dicembre. lanazione.it
Supermercati aperti a Natale, Vigilia e Santo Stefano: ecco dove fare la spesa - Aperture e chiusure non variano solo a seconda della catena ma anche delle località e dei punti vendita. notizie.it
Supermercati aperti (e chiusi) oggi e a Natale: attenzione, ecco dove è ancora possibile fare la spesa last minute >> https://buff.ly/kUs1ZgO - facebook.com facebook
Supermercati aperti a Natale 2025, dove fare la spesa il 24, 25 e 26 dicembre: l’elenco completo x.com
È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.