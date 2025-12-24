Supermercati aperti a Natale 2025 | orari e dove fare la spesa il 25 dicembre
I supermercati aperti a Natale 2025 offrono soluzioni pratiche per chi necessita di fare acquisti durante le festività. Di seguito, troverai informazioni sugli orari e i punti vendita disponibili il 25 dicembre, per aiutarti a pianificare la spesa senza stress. Conoscere le aperture dei supermercati può essere utile per evitare imprevisti e garantire di trovare tutto ciò di cui hai bisogno durante le festività natalizie.
Roma, 24 dicembre 2025 – Durante le feste dover fare la spesa all’ultimo momento può trasformarsi in un incubo. Sapere quali supermercati restano aperti e in quali orari aiuta a evitare corse inutili e a organizzare al meglio gli acquisti tra Vigilia e Natale. Ecco dunque dove andare senza rischiare di trovare la serranda abbassata. Supermercati aperti a Natale. Durante le feste natalizie non esiste un calendario unico per tutti. Ogni catena stabilisce autonomamente gli orari, che possono variare da città a città e persino da quartiere a quartiere. In generale, il 24 dicembre i supermercati rimangono aperti, spesso con chiusure anticipate nel pomeriggio o in prima serata. 🔗 Leggi su Quotidiano.net
