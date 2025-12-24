SuperEnalotto | a Telese Terme BN centrato un 5 da oltre 39mila euro
Tempo di lettura: < 1 minuto Campania protagonista con il SuperEnalotto. Nell’estrazione di martedì 23 dicembre, come riporta Agipronews, centrato a Telese Terme, in provincia di Benevento, un “5” da 39.811,06 euro presso il Tabacchi Riv. N° 13 in via San Giovanni, 167 E. L’ultimo “6” da 35,4 milioni di euro è stato centrato il 22 maggio 2025 a Desenzano del Garda (BS). Il jackpot per la prossima estrazione, in programma sabato 27 dicembre, sale a 96,8 milioni di euro. L'articolo proviene da Anteprima24.it. 🔗 Leggi su Anteprima24.it
Leggi anche: SuperEnalotto, a Taormina centrato un “5” da oltre 23mila euro
Leggi anche: SuperEnalotto, centrato a Napoli un 5 da oltre 62mila euro
Ludopatia, Sannio maglia nera: giro d'affari da 900 milioni di euro, ma solo in 72 si curano.
OFFERTA DI NATALE SMART TV 43” – €199 MAURO AFFARI Telese Terme (BN) 0824 1908459 Finanziamento in sede Consegna in giornata oppure ritiro in negozio Fino a esaurimento scorte Mauro AffariteleseTerme Mauro affari Teles - facebook.com facebook
La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.