Forse Il Fatto Quotidiano ha confuso il "Sì" finale dell'inno di Mameli col "Si" finale del referendum sulla giustizia, e ieri mattina ha sparato la presunta notizia in prima pagina: "Il Colle taglia l'urlo all'Inno". Significava, semplicemente, che una circolare militare aveva stabilito che il "Sì!" finale (un'aggiunta che nell'originale non c'era) andava escluso perlomeno nelle cerimonie ufficiali. Poi ovviamente il Fatto ci ha costruito un romanzo distopico, con Giorgia Meloni che complottava per silenziare il patriottismo e lo Stato Maggiore che diffidava gli italiani dal pronunciare un monosillabo: l'articolo era scritto peraltro da Marco Lillo, un collega moderato che in genere scrive di Dell'Utri e di trattative. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Sull'Inno nessuna censura ma solo il testo originale

Leggi anche: Inno Nazionale, Quirinale vieta a bande militari il “Sì” dopo “L’Italia chiamò”, esclamazione non prevista da testo originale di Mameli

Leggi anche: Ddl Valditara, Sasso difende la proposta: “Nessuna censura, solo tutela delle famiglie”

Scorrendo la pagina è possibile consultare notizie, approfondimenti e contenuti social collegati.

Sull'inno nessuna censura ma solo il testo originale - Il Quirinale e le Forze Armate hanno semplicemente detto "nelle occasioni istituzionali si canta la versione originale" e stop, poi negli stadi si potrà continuare a urlare "sì" ... msn.com