Sul tema sicurezza Palermo chiede prevenzione e trasparenza | non fare di più dopo ma prima

La convocazione a Palermo del Comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica, e l’adozione di ulteriori perimetri a vigilanza rafforzata, sono atti istituzionalmente comprensibili sul piano della reazione immediata; ciò che non è più sostenibile, tuttavia, è la loro ricorrenza come forma ordinaria di governo della sicurezza urbana, perché in tale schema la decisione pubblica appare strutturalmente ancorata all’evento consumato e non all’ anticipazione del rischio, con l’effetto di spostare il baricentro dell’azione amministrativa dalla prevenzione alla gestione ex post della crisi. In questo quadro, la domanda che si impone – e che va rivolta direttamente al Prefetto Mariani e al Questore Calvino, e per la verità direttamente anche al Capo della Polizia quali vertici responsabili dell’indirizzo e del coordinamento – non riguarda la legittimità astratta delle misure, ma la comprensione integrale della loro funzione: se cioè sia stato da loro effettivamente interiorizzato che la sicurezza non può ridursi a un dispositivo di contenimento successivo all’esplosione del fatto, bensì deve configurarsi come metodologia stabile di anticipazione, fondata su presidi misurabili, su analisi empirica dei pattern di rischio e su un controllo pubblico dell’efficacia. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

