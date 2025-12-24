Sul tema sicurezza Palermo chiede prevenzione e trasparenza | non fare di più dopo ma prima
La convocazione a Palermo del Comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica, e l’adozione di ulteriori perimetri a vigilanza rafforzata, sono atti istituzionalmente comprensibili sul piano della reazione immediata; ciò che non è più sostenibile, tuttavia, è la loro ricorrenza come forma ordinaria di governo della sicurezza urbana, perché in tale schema la decisione pubblica appare strutturalmente ancorata all’evento consumato e non all’ anticipazione del rischio, con l’effetto di spostare il baricentro dell’azione amministrativa dalla prevenzione alla gestione ex post della crisi. In questo quadro, la domanda che si impone – e che va rivolta direttamente al Prefetto Mariani e al Questore Calvino, e per la verità direttamente anche al Capo della Polizia quali vertici responsabili dell’indirizzo e del coordinamento – non riguarda la legittimità astratta delle misure, ma la comprensione integrale della loro funzione: se cioè sia stato da loro effettivamente interiorizzato che la sicurezza non può ridursi a un dispositivo di contenimento successivo all’esplosione del fatto, bensì deve configurarsi come metodologia stabile di anticipazione, fondata su presidi misurabili, su analisi empirica dei pattern di rischio e su un controllo pubblico dell’efficacia. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it
Leggi anche: Palazzo Marino, è bagarre sul tema sicurezza: il Pd chiede la nomina di un delegato
Leggi anche: Sicurezza sul lavoro. Esperti in cattedra per fare prevenzione
Lagalla punta al bis: Nel 2026 saranno completate opere importanti, sulla sicurezza impossibile il rischio zero; Giornale di Sicilia: “Palermo. «La zona rossa che non c’è» Nuovo fronte sulla sicurezza”; Schianto alla Favorita, muore a 18 anni: tragedia nella notte.
Sul tema sicurezza, Palermo chiede prevenzione e trasparenza: non fare di più dopo, ma prima - Una critica al sistema di sicurezza urbana basato sulla reazione agli eventi invece che sulla prevenzione e anticipazione del rischio ... ilfattoquotidiano.it
Palermo, l’opposizione: “Calendarizzare discussione sulla sicurezza” - PALERMO – Le forze di minoranza del Consiglio comunale di Palermo hanno formalmente richiesto alla Presidenza del Consiglio comunale l’individuazione di uno spazio adeguato, all’interno delle sedute g ... livesicilia.it
Sicurezza a Palermo, Miceli (Progetto Civico Italia) al sindaco: “No a quartieri presidiati e altri abbandonati” - “Non è il luogo a rendere criminali, ma le condizioni sociali. blogsicilia.it
Mario Conte. . Condivido con voi alcuni passaggi del mio intervento in Consiglio Comunale. Ho voluto dire tutto quello che penso sul tema sicurezza, prendendomi le mie responsabilità ma anche facendo una riflessione sulle cose che vengono dette, scritte e - facebook.com facebook
È possibile cercare altre notizie e contenuti video collegati allo stesso argomento trattato.