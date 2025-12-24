Sul capo degli islamici italiani c' è l' ombra dei Fratelli Musulmani

Yassine Baradai è stato eletto nuovo presidente dell'Ucoii, l'Unione delle comunità islamiche in Italia, sostituendo Yassine Lafram. La nomina ha suscitato attenzione e discussioni all’interno della comunità islamica italiana, poiché alcuni osservatori collegano questa figura agli ambienti dei Fratelli Musulmani. La questione rimane oggetto di analisi e approfondimenti sul ruolo e le influenze all’interno delle realtà religiose e sociali del paese.

È Yassine Baradai il neo presidente dell'Ucoii, l'Unione delle comunità islamiche prima guidata da Yassine Lafram. Classe '86, ha ricoperto per due mandati precedenti la carica di Segretario nazionale dell'Ucoii, è un italiano di origine marocchine cresciuto in Brianza per poi trasferirsi a Milano, dove ha frequentato la Facoltà di Scienze Politiche. Ma è anche il presidente, come si legge sulla loro stessa pagina, della Comunità Islamica di Piacenza. La stessa che sabato primo novembre ha organizzato un evento intitolato "Tour per gli orfani di Gaza" con la specifica, nella locandina, che «durante l'evento sarà possibile sostenere i progetti di Islamic Relief per gli orfani di Gaza».

