Un camion trasportava 400 uova senza tracciabilità e in condizioni non conformi alle norme di sicurezza alimentare. L’intervento delle autorità ha portato alla multa per il conducente, evidenziando rischi potenziali per la salute dei consumatori. L’operazione si inserisce in un contesto di controlli mirati a garantire la sicurezza e la qualità dei prodotti alimentari in circolazione.

Pavia, 24 dicembre 2025 Uova prive di tracciabilità, alimenti in condizioni non idonee e una serie di altre irregolarità. Per tutte queste ragioni l’autista di un camion è stato multato e gli alimenti sono stati sequestrati. L’operazione è scattata nell’ambito dei controlli della polizia sui trasporti professionali di merci, finalizzati a garantire la sicurezza della circolazione e la tutela dei consumatori. Gli agenti della sezione polizia stradale di Pavia hanno fermato un veicolo con targa straniera, proveniente dalla Romania, adibito al trasporto di merci. Gli accertamenti. Dalle verifiche sono emerse diverse gravi irregolarità: il tachigrafo installato sul mezzo non era omologato e risultava inserita una carta del conducente intestata ad altra persona, circostanza che ha comportato l’applicazione di una sanzione pecuniaria a carico del conducente pari a 9. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Sul camion ci sono 400 uova potenzialmente nocive alla salute: camionista multato

