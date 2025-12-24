Suicidio assistito Papa Leone critica il governatore dell’Illinois | Sono molto deluso Il messaggio di Natale
Il pontefice Leone XIV ha espresso un netto disappunto nei confronti del governatore democratico dell’Illinois, Jay Robert Pritzker, dopo la firma della legge sul suicidio assistito. La presa di posizione segna la prima volta che il Papa critica apertamente un politico democratico, noto fino ad ora per le sue sferzate verso figure repubblicane come Donald Trump. La questione assume particolare rilevanza anche per il legame geografico: Pritzker governa lo Stato di origine del Papa, nato a Chicago. Durante l’incontro del 19 novembre in Vaticano, Leone XIV aveva affrontato il tema con il governatore, sottolineando l’importanza di rispettare la sacralità della vita, dall’inizio alla fine. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it
