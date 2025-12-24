Sud più risorse da Zes e decontribuzione | il sogno è la gigafactory

Il Sud beneficia di nuove risorse, tra cui l’ampliamento della Zes unica, agevolazioni fiscali per aziende che assumono giovani e donne disoccupate, e un piano per infrastrutture strategiche. Questi interventi puntano a rafforzare lo sviluppo economico e attrarre investimenti, con l’obiettivo di favorire la crescita sostenibile e creare nuove opportunità sul territorio.

Risorse aggiuntive per la Zes unica, decontribuzione per le aziende che assumono giovani e donne disoccupate ma anche, a sorpresa, un piano per la realizzazione di infrastrutture strategiche di. 🔗 Leggi su Ilmattino.it © Ilmattino.it - Sud, più risorse da Zes e decontribuzione: il sogno è la gigafactory Leggi anche: Regionali, Cirielli elogia la Zes: «Traino per il Sud» Leggi anche: Manovra 2026, Sbarra: "Nuove risorse per il credito d’imposta ZES Unica" Qui trovi una selezione di articoli, aggiornamenti e post social sullo stesso argomento. Sud, più risorse da Zes e decontribuzione: il sogno è la gigafactory - Risorse aggiuntive per la Zes unica, decontribuzione per le aziende che assumono giovani e donne disoccupate ma anche, a sorpresa, un piano per la realizzazione di infrastrutture strategiche ... ilmattino.it

Zes, svolta dopo il pressing delle pmi del Mezzogiorno: «Stabilità per la crescita» - «Abbiamo avuto domande significative, oltre le previsioni, sulla Zes e su Transizione 5. ilmattino.it

Manovra economica, fondi Zes e lavoro: cosa cambia per Sud e Calabria secondo Sbarra - Dal fisco al sostegno alle imprese, dalla sanità alle politiche per famiglie e natalità: tutte le misure che toccano il Mezzogiorno. corrieredellacalabria.it

REGIONE SICILIANA APPROVA FINANZIARIA, BILANCIO E LEGGE DI STABILITÀ 2026/2028: 221 MILIONI L’ANNO PER IL LAVORO E RISORSE A IMPRESE, SOCIALE ED ENTI LOCALI PALERMO – La Regione Siciliana ha dato il via libera alla Finanziaria - facebook.com facebook

