Studio dimostra ruolo del nervo vago nel mantenere giovane il cuore
Il segreto di un cuore più sano e “giovane” si nasconde nel nervo vago. Un recente studio coordinato dalla Scuola Superiore Sant’Anna di Pisa e pubblicato su Science Translational Medicine ha dimostrato che la preservazione di una innervazione vagale bilaterale del cuore rappresenta un fattore anti-invecchiamento. In particolare, il nervo vago cardiaco destro sembra essere un vero e proprio guardiano della salute dei cardiomiociti, contribuendo a preservare la longevità del cuore indipendentemente dalla frequenza cardiaca. Lo studio si caratterizza per un approccio fortemente multidisciplinare, che integra medicina sperimentale e bioingegneria applicate alla ricerca cardiovascolare. 🔗 Leggi su Lapresse.it
Il nervo vago - È una sorta di linea telefonica, bidirezionale, che collega il cervello al cuore, allo stomaco e a molti altri organi. rsi.ch
