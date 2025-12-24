HBO Max ha rilasciato le prime immagini della nuova serie TV Stuart Fails To Save The Universe. Lo spin-off di The Big Bang Theory incentrato sul personaggio di Stuart Bloom – interpretato da Kevin Sussman – debutterà nel 2026. La serie, prodotta da Chuck Lorre Productions e Warner Bros si aggiunge all’universo di The Big Bang Theory, dopo la conclusione del prequel The Young Sheldon del 2024. HBO Max ha rilasciato le prime immagini e i primi filmati ufficiali delle serie TV in uscita nel 2026 tramite una campagna promozionale globale, in cui ha condiviso un video spot con anteprime e footage mai visti prima dei suoi titoli in arrivo, estratti da nuove stagioni e serie originali come House of the Dragon stagione 3, Euphoria stagione 3, Lanterns e altri nuovi progetti in uscita nel corso dell’anno. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

The Big Bang Theory: arriva una bella sorpresa per i fan; Stuart Fails To Save The Universe, in arrivo lo spin-off di The Big Bang Theory.

