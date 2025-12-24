Stranger Things ha frantumato un record dello streaming | superato il miliardo di minuti visualizzati

Il ritorno di Stranger Things con la sua quinta e ultima stagione ha avuto un impatto clamoroso, riscrivendo le regole dello streaming fin dal debutto. La prima parte della stagione, arrivata su Netflix il 26 novembre anche in Italia, ha totalizzato numeri semplicemente fuori scala, confermandosi come uno degli eventi televisivi più imponenti di sempre. Secondo i dati ufficiali diffusi dalla piattaforma, Stranger Things 5 ha accumulato 8,46 miliardi di minuti di visione – equivalenti a circa 140 milioni di ore – nel solo lungo weekend di lancio. Un risultato che Netflix ha definito senza mezzi termini come un nuovo punto di riferimento storico per l’audience in streaming. 🔗 Leggi su Nerdpool.it

