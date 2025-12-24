Stranger Things 5 Volume 2 | Netflix svela la durata degli episodi

Netflix ha annunciato la durata degli episodi del Volume 2 di Stranger Things 5, l'ultima stagione della popolare serie. Questa informazione permette ai fan di organizzare al meglio la visione e di prepararsi all’atto conclusivo della storia. La serie, nota per la sua narrativa coinvolgente e atmosfere uniche, si appresta a concludersi con questa nuova tranche di episodi.

Netflix ha rivelato la durata degli episodi del Volume 2 di Stranger Things 5, l'atto conclusivo di una delle serie più amate degli ultimi anni. Dopo l'uscita dei primi quattro episodi lo scorso novembre, l'attenzione dei fan è ora tutta concentrata sugli ultimi capitoli, che promettono un finale intenso e spettacolare. Le nuove puntate arriveranno in due momenti chiave: il 26 dicembre e il 1° gennaio. Un calendario studiato per accompagnare le festività con un lungo binge watching. Le informazioni sono state confermate dal co-creatore Ross Duffer, che ha svelato nel dettaglio la durata dei quattro episodi rimanenti.

