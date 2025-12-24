stranger things 5 confermato diversi dettagli sugli ultimi episodi tra cui la durata

Il co-creatore di “Stranger Things” Ross Duffer ha rivelato la durata degli ultimi quattro episodi della serie. Dopo l’uscita dei primi quattro episodi della quinta stagione il 26 novembre, “Stranger Things” tornerà per altri tre episodi il giorno di Natale, con il finale di serie in programma a Capodanno. L’episodio 5, intitolato “ Shock Jock “, dura un’ora e otto minuti, mentre l’episodio 6, “ Escape from Camazotz “, durerà un’ora e un quarto, secondo il post di Duffer su Instagram. L’episodio 7, intitolato “The Bridge”, durerà un’ora e sei minuti. A chiudere definitivamente il successo fantascientifico di Netflix è l’episodio 8, “ The Rightside Up “, che è l’episodio più lungo della stagione con le sue due ore e otto minuti. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

