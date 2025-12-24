Stranger Things 5 confermato diversi dettagli sugli ultimi episodi tra cui la durata
Il co-creatore di “Stranger Things” Ross Duffer ha rivelato la durata degli ultimi quattro episodi della serie. Dopo l’uscita dei primi quattro episodi della quinta stagione il 26 novembre, “Stranger Things” tornerà per altri tre episodi il giorno di Natale, con il finale di serie in programma a Capodanno. L’episodio 5, intitolato “ Shock Jock “, dura un’ora e otto minuti, mentre l’episodio 6, “ Escape from Camazotz “, durerà un’ora e un quarto, secondo il post di Duffer su Instagram. L’episodio 7, intitolato “The Bridge”, durerà un’ora e sei minuti. A chiudere definitivamente il successo fantascientifico di Netflix è l’episodio 8, “ The Rightside Up “, che è l’episodio più lungo della stagione con le sue due ore e otto minuti. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it
Leggi anche: Stranger Things 5 Volume 2: svelata la durata degli episodi
Leggi anche: Stranger Things 5: svelata la durata dei primi quattro episodi
Stranger Things 5, è uscito il trailer del Volume 2; Stranger Things 5, Vecna potrebbe non essere il vero nemico: la teoria che sta impazzando su Netflix; Stranger Things stagione 5, l’atteso finale imperdibile sbarca su Netflix; “Stranger Things 5”, il trailer della seconda parte della stagione finale.
Stranger Things 5 è agli sgoccioli, ma Netflix non lo molla: lo spin-off ufficiale è realtà e stravolge tutto - off live action: niente Hawkins, nuova epoca, e un mistero che apre il futuro della saga Netflix. libero.it
Stranger Things 5 Volume 2: a che ora esce su Netflix in Italia - Il Volume 2 di Stranger Things 5 sarà disponibile su Netflix in Italia alle ore 2:00 di notte del 26 dicembre. daninseries.it
Stranger Things 5, spin-off in arrivo: ecco a che punto siamo - Si tratterebbe di una storia completamente nuova: non ci saranno legami con i personaggi della serie originale e non sarà ambientata ad Hawkins ... skuola.net
Stranger Things 5: Le Teorie PIÙ Inquietanti Sul Finale
#StrangerThings5: gli episodi finali avranno una durata diversa, l'ultimo è da record x.com
Tra Stranger Things e le nuove voci della Gen Z, ecco i libri del 2025 da portare nel nuovo anno - facebook.com facebook
La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.