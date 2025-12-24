Strage di via Gobetti Capolungo | Uno Bianca? Terrore volontario
Sono trascorsi trentacinque anni dalla strage di via Gobetti, nel campo sinti di Capolungo, che causò la morte di Patrizia Della Santina e Rodolfo Tanino Bellinati, oltre a numerosi feriti. Un episodio che ancora oggi rappresenta un ricordo doloroso e un momento di riflessione sulla violenza e la sicurezza nelle comunità.
Sono passati trentacinque anni dalla strage nel campo sinti di via Gobetti, nella quale persero la vita Patrizia Della Santina e Rodolfo Tanino Bellinati e rimasero ferite tante persone. Un duplice omicidio dai motivi "inspiegabili" che si inserisce nella lunga scia di sangue tracciata dalla banda della Uno Bianca sul territorio bolognese. Ed è proprio quel territorio, a distanza di tutti questi anni, a ricordare le due vittime, uccise per mano di Roberto Savi. La commemorazione della 34enne madre di quattro figli e del 27enne morti, così come quella dei feriti Sara Bellinati, che all’epoca aveva solo sei anni, e Lirije Llukaci, 34 anni, ha raccolto sotto il cippo in loro memoria diverse persone. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
