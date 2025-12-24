Stop natalizio per l’Inter ecco quando si torna in campo | in vista di Bergamo…

Inter. Natale con qualche ora di respiro in casa Inter, prima di tornare immediatamente a concentrarsi sul campionato. Lo staff nerazzurro ha concesso due giorni di stop ai giocatori, da trascorrere in famiglia, prima della ripresa fissata per il 26 dicembre ad Appiano Gentile, con ritrovo all’ora di pranzo e allenamento nel pomeriggio. Una scelta già pianificata da Cristian Chivu, che non ha modificato il programma nonostante la sconfitta maturata in Supercoppa Italiana. La linea dell’allenatore è chiara: gestire le energie in un momento intenso della stagione, senza rinunciare alla preparazione. 🔗 Leggi su Ilnerazzurro.it

Leggi anche: Sinner torna in campo a Vienna: ecco quando e contro chi giocherà

Leggi anche: Sinner torna in campo al King Six Slam: ecco quando e contro chi giocherà

Scorrendo la pagina è possibile consultare notizie, approfondimenti e contenuti social collegati.

Quando torna in onda Amici 25? Stop natalizio lunghissimo!/ Data ufficiale del ritorno - Ormai anche Amici 25 è soggetto alla consueta pausa natalizia che Maria De Filippi e ... ilsussidiario.net