Gli impegni legati ad Affari Tuoi lo portano a Roma ogni settimana e, di fatto, Stefano De Martino trascorre nella Capitale gran parte dei suoi giorni. In un primo momento soggiornava in hotel, poi ha scelto di affittare un appartamento nel quartiere Prati. Sia a Roma sia a Milano - la città a. 🔗 Leggi su Milanotoday.it

© Milanotoday.it - Stefano De Martino mostra la sua nuova casa di Milano: foto

Leggi anche: Storia segreta tra Rocío Munoz Morales e Stefano De Martino? "Lei a casa sua, è uscita quattro ore dopo". Le foto

Leggi anche: Stefano De Martino, beccato con la sua nuova fidanzata: l’incontro casuale

Scorrendo la pagina è possibile consultare notizie, approfondimenti e contenuti social collegati.

Stefano De Martino mostra per la prima volta gli interni di lusso della sua nuova casa; Stefano De Martino mostra la sua nuova casa (di design): foto e video; Affari tuoi, De Martino affranto: Sono in difficoltà. Giulia sbaglia il cambio e brucia una cifra da capogiro; Perché Herbert Ballerina salta Affari Tuoi anche stasera: i motivi della sua assenza da Stefano De Martino.

Stefano De Martino mostra per la prima volta gli interni di lusso della sua nuova casa - Stefano De Martino mostra per la prima volta gli interni della sua nuova casa a Roma. rds.it