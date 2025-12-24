Stazione tragedia al terminal di via Fazello | donna scende dal pullman si accascia e muore
Aveva appena concluso un lungo viaggio che l'aveva portata da Roma a Palermo, ma non appena scesa dal pullman si è sentita male, si è accasciata e poco dopo è morta. Tragedia questa mattina in via Tommaso Fazello, lungo le banchine del terminal, dove una donna di 45 anni, originaria della Nigeria. 🔗 Leggi su Palermotoday.it
