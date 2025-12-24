STASERA TUTTO È POSSIBILE | DE MARTINO E IL GIOCO DI SQUADRA TRA RAI1 E RAI2

Stasera Tutto è Possibile tornerà a febbraio. Il comedy show condotto da Stefano De Martino si prepara a far divertire i tanti telespettatori che attendono le nuove puntate. Dopo un tira e molla già andato in scena la scorsa stagione, anche in questi mesi si è ripetuto il copione. Step rimane su Rai2 o trasloca su Rai1? La decisione è stata presa. Come riporta Tv Sorrisi e Canzoni, Stasera Tutto è Possibile ripartirà lunedì 23 febbraio in prima serata su Rai2. Rimane tutto invariato, rete e formula di successo compresa. Ospiti, gag, giochi, la mitica stanza inclinata e tanto sano divertimento per grandi e piccoli, il tutto sapientemente diretto dal reuccio di Affari Tuoi Stefano De Martino. 🔗 Leggi su Bubinoblog

