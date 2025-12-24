Stasera, nel contesto della vigilia di Natale, si svolge al Castello Estense di Ferrara l’evento del presepe subacqueo. Questa tradizione, che si tiene nello storico fossato, rappresenta un’occasione speciale per vivere lo spirito delle festività in un’atmosfera unica e suggestiva, valorizzando il patrimonio storico e culturale della città.

Stasera, vigilia di Natale, torna uno degli appuntamenti più suggestivi e attesi delle festività ferraresi: il presepe sull’acqua, ambientato nello storico fossato del Castello estense. Come da tradizione, i sub del Gruppo Subacqueo Ferrarese daranno vita a un’emozionante fiaccolata subacquea, immergendosi nelle acque del fossato per deporre il bambin Gesù nel presepe sommerso. Un rito carico di significato che unisce spiritualità, tradizione e spettacolo, accompagnato da giochi di luce, riflessi sull’acqua e melodie natalizie che rendono l’atmosfera ancora più intensa e raccolta. "L’iniziativa rappresenta un momento unico per cittadini e visitatori, capace di fondere la magia del Natale con la bellezza storica del Castello estense, offrendo un’esperienza emozionante sospesa tra acqua, storia e fede. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Stasera al Castello il presepe subacqueo

Leggi anche: Al lago di Cornino si rinnova la magia del presepe subacqueo

Leggi anche: Torna il Presepe sull’acqua nel fossato del Castello Estense

Più sotto sono elencati articoli, fonti esterne e post social collegati alla news.

Stasera al Castello il presepe subacqueo.

Stasera al Castello il presepe subacqueo - Stasera, vigilia di Natale, torna uno degli appuntamenti più suggestivi e attesi delle festività ferraresi: il presepe sull’acqua, ... msn.com