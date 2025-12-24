Il veterano di The Expanse “Thomas Jane” è entrato nel cast del finale di serie Star Trek: Strange New Worlds. Thomas Jane (The Expanse, The Punisher) è stato ingaggiato per interpretare una versione giovane del leggendario Dr. Leonard “Bones” McCoy nel finale di serie di Star Trek: Strange New Worlds (Paramount+). Jane apparirà in un episodio che esplorerà il passato del personaggio iconico di DeForest Kelley, focalizzandosi sul suo periodo prima di entrare nell’equipaggio dell’Enterprise di Kirk. L’episodio è descritto come un “ omaggio affettuoso ” al McCoy classico, con il caratteristico umorismo cinico e il contrasto con Spock. 🔗 Leggi su Universalmovies.it

© Universalmovies.it - Star Trek: Strange New Worlds | Thomas Jane sarà il Dr. Bones McCoy

