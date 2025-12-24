Stampava soldi falsi e li vendeva in cambio di criptovalute preso ' Mister Falsario'

24 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Aveva addirittura una stamperia in casa per stampare le banconote false e poi rivendeva on line e non solo. Affari d'oro per ‘Mister Falsario’, un uomo di 31 anni di Acilia, che inviava i suoi prodotti anche all'estero. Le indagini, iniziate dal mese di settembre, svolte con il supporto di. 🔗 Leggi su Romatoday.it

