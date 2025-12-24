Aveva addirittura una stamperia in casa per stampare le banconote false e poi rivendeva on line e non solo. Affari d'oro per ‘Mister Falsario’, un uomo di 31 anni di Acilia, che inviava i suoi prodotti anche all'estero. Le indagini, iniziate dal mese di settembre, svolte con il supporto di. 🔗 Leggi su Romatoday.it

© Romatoday.it - Stampava soldi falsi e li vendeva in cambio di criptovalute, preso 'Mister Falsario'

Stampavano soldi falsi e li vendevano online: due denunciati - 500 banconote contraffatte di vari tagli e 32 monete da 2 euro, per un valore totale di circa 170mila euro. ilrestodelcarlino.it

Stampavano soldi falsi. Un arresto a Morciano - E’ stato compiuto un arresto anche a Morciano di Romagna tra i tre eseguiti dalla guardia di finanza nell’ambito di... ilrestodelcarlino.it

