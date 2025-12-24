Stadio Franchi | presentata delibera per commissione d' indagine la destra si spacca

24 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

I consiglieri comunali Lorenzo Masi (5 Stelle), Dimitrij Palagi (Sinistra progetto comune) e Cecilia Del Re (Firenze democratica) hanno ripresentato ieri la proposta di delibera per l’istituzione di una commissione d’indagine sul restyling dello Stadio Artemio Franchi.L'atto era stato. 🔗 Leggi su Firenzetoday.itImmagine generica

Leggi anche: Nuovo stadio Inter, Monguzzi si dimette dopo la delibera su San Siro: la spiegazione dell’ex presidente della Commissione ambiente

Leggi anche: Salis salva per un voto: il Parlamento Ue conferma l’immunità. E la destra si spacca: Salvini grida al tradimento

Più sotto sono elencati articoli, fonti esterne e post social collegati alla news.

Stadio Franchi: presentata delibera per commissione d'indagine, la destra si spacca; “Serve una commissione d’indagine”. Lavori Franchi, in Comune si cerca conciliazione.

stadio franchi presentata deliberaStadio Franchi: presentata delibera per commissione d'indagine, la destra si spacca - I consiglieri comunali Lorenzo Masi (5 Stelle), Dimitrij Palagi (Sinistra progetto comune) e Cecilia Del Re (Firenze democratica) hanno ripresentato ieri la proposta di delibera per l’istituzione di ... firenzetoday.it

stadio franchi presentata deliberaCommissione di indagine sullo stadio, nuova puntata - I consiglieri comunali Lorenzo Masi (Movimento 5 Stelle), Dimitrij Palagi (Sinistra Progetto Comune) e Cecilia Del Re (Firenze Democratica) hanno ripresentato questa mattina la delibera per ... nove.firenze.it

stadio franchi presentata deliberaCommissione d’indagine sullo stadio Franchi? - Il Consiglio comunale, presieduto da Cosimo Guccione, torna a riunirsi oggi lunedì 22 dicembre, alle 14,30, nel Salone dei Duecento di Palazzo Vecchio. nove.firenze.it

Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.