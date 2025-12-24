Stadio della Roma il regalo di Natale | consegnato il progetto definitivo

Roma, 24 dicembre 2025 – La consegna del Progetto di fattibilità tecnico-economica (Pfte) da parte dell' AS Roma segna un passaggio decisivo nel percorso verso la realizzazione del nuovo stadio giallorosso, un progetto atteso da decenni e destinato a incidere in modo significativo sul futuro urbano della Capitale. Si tratta di un atto formale e sostanziale che consente l'avvio delle fasi successive dell'iter amministrativo, nel rispetto delle procedure previste. Roma Capitale ha sempre considerato il nuovo impianto non solo come un'infrastruttura sportiva, ma come una grande occasione di rigenerazione urbana, in grado di riqualificare un intero quadrante della città, migliorando mobilità, servizi e qualità dello spazio pubblico.

La Repubblica | Roma, il regalo di Natale è il nuovo stadio: ecco quando sarà consegnato il progetto definitivo - La mail con il progetto definitivo del futuro stadio della Roma a Pietralata è attesa in Campidoglio all’inizio della prossima settimana, al massimo entro martedì 23 dicembre. msn.com

Stadio della Roma, è un giorno storico. Consegnato il progetto definitivo: "Curva Sud monumentale" - La proprietà giallorossa porta in Campidoglio il progetto di fattibilità tecnico- corrieredellosport.it

#PassioneStadiNEWS UNO STADIO SOTTO L’ALBERO AS Roma comunica con grande soddisfazione di aver consegnato oggi, 23 Dicembre 2025, il PFTE (progetto di fattibilità tecnico-economica) del nuovo stadio, un passaggio fondamentale che - facebook.com facebook

Roma, un nuovo stadio da 1,3 miliardi “È una grande occasione per la città” @corriereroma x.com

