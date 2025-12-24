Stadio della Roma consegnato il PFTE | passo avanti formale ma il traguardo resta lontano

La Roma ha ufficialmente consegnato il PFTE, il Progetto di Fattibilità Tecnico-Economica, per il nuovo stadio. Un passaggio rilevante, necessario, ma che non va confuso con l’inizio concreto dei lavori. La distanza tra il deposito dei documenti e la posa della prima pietra resta ampia, scandita da una serie di passaggi politici, amministrativi e tecnici che richiederanno tempo e, soprattutto, assenza di intoppi. Il percorso istituzionale: il nodo del Consiglio comunale. Come riportato da Il Messaggero, il fascicolo ora approda in Consiglio comunale di Roma, dove l’Aula sarà chiamata a confermare il pubblico interesse dell’opera. 🔗 Leggi su Sololaroma.it Leggi anche: Nuovo stadio della Roma: consegnato il progetto di fattibilità a Pietralata Leggi anche: Stadio della Roma, il regalo di Natale: consegnato il progetto definitivo Qui trovi una selezione di articoli, aggiornamenti e post social sullo stesso argomento. consegnato il progetto di fattibilità tecnico-economica del nuovo stadio; Stadio Roma a Pietralata: consegnato il PFTE al Comune; Nuovo stadio Roma, c’è il progetto di fattibilità. Gualtieri: «È un passaggio decisivo». Ecco come sarà; Stadio Roma, consegnato progetto di fattibilità. Gualtieri: Passaggio decisivo. Stadio della Roma a Pietralata, i Friedkin consegnano il progetto. I comitati: “Non è quello definitivo” - Depositato in Campidoglio il progetto di fattibilità dello stadio della Roma. fanpage.it

