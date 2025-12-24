Ssc Napoli De Laurentiis contro i vertici del calcio | Si gioca troppo
“Si gioca troppo”. Il presidente del Napoli torna ad attaccare i vertici del calcio puntando il dito sulle troppe partite e gli infortuni ai microfoni di Radio CRC, emittente partner del club. “Se penso al bus scoperto e ai numeri che ha fatto la trasmissione in diretta sulla Rai, sono cose che segnano profondamente e danno una dimensione dell’importanza di questo sport, che secondo me chi lo gestisce da un punto di vista istituzionale non ha ancora capito. Perché sono troppo legati alla propria poltrona e a pensare come essere rieletti e a non considerare l’importanza del fatto che non si deve distruggere un gioco giocando troppo. 🔗 Leggi su Ildenaro.it
