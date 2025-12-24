Ssc Napoli De Laurentiis contro i vertici del calcio | Si gioca troppo

“Si gioca troppo”. Il presidente del Napoli torna ad attaccare i vertici del calcio puntando il dito sulle troppe partite e gli infortuni ai microfoni di Radio CRC, emittente partner del club. “Se penso al bus scoperto e ai numeri che ha fatto la trasmissione in diretta sulla Rai, sono cose che segnano profondamente e danno una dimensione dell’importanza di questo sport, che secondo me chi lo gestisce da un punto di vista istituzionale non ha ancora capito. Perché sono troppo legati alla propria poltrona e a pensare come essere rieletti e a non considerare l’importanza del fatto che non si deve distruggere un gioco giocando troppo. 🔗 Leggi su Ildenaro.it

Leggi anche: De Laurentiis: “Bisogna cambiare si gioca troppo, in Nazionale fino a 23 anni”

Leggi anche: De Laurentiis: «L’Europa del calcio deve cambiare. I vertici hanno paura di perdere la poltrona»

Più sotto sono elencati articoli, fonti esterne e post social collegati alla news.

Napoli, la gioia di De Laurentiis: Orgoglioso di questo gruppo che ha scritto di nuovo la storia; Napoli-Bologna, gli azzurri vincono la Supercoppa: è il trionfo di De Laurentiis; Panchina Napoli, Spalletti svela: L'ho consigliato a De Laurentiis dopo il mio addio; Supercoppa Italiana, il Napoli è arrivato a Riad: ci sono anche Lukaku e De Laurentiis | FOTO.

Genialata De Laurentiis, l'ultima idea: "Voglio creare questo gioco di Natale del Napoli!" - L'ha appena annunciato, il presidente del club azzurro, che ama particolarmente i giochi natalizi. msn.com