Sradicano e portano via un intero sportello Atm senza essere visti | in Calabria è caccia ai ladri
Uno sportello automatico della Bcc Calabria Nord è stato completamente sradicato e portato via la notte scorsa: si trova lungo la Statale 18 Tirrena inferiore nel Comune di Santa Maria del Cedro. 🔗 Leggi su Fanpage.it
